Американского футболиста обвиняют в изнасиловании тренера

Один из лучших ресиверов НФЛ Антонио Браун обвиняется в изнасиловании собственного тренера Бритни Тэйлор. По информации The New York Times, иск в суд против футболиста поступил 10 сентября.

Игрока "Нью-Ингленд Пэтриотс" обвиняют в том, что в июне 2017 года он без разрешения поцеловал Тэйлор, а затем совершил перед ней более непристойный поступок. У девушки сохранились сообщения, в которых футболист извинялся за инцидент.

Антонио пообещал прекратить сексуальные преследования, но в мае 2018 года изнасиловал Бритни. Сам Тэйлор утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Игрок обвинил девушку в том, что она хочет вытрясти с него денег.

Читайте также:

"Зенит" добился переноса кубкового матча с "Енисеем"

Овечкин: с плакатом на Тверскую не пойду

Бразильский теннисист получил дисквалификацию до конца жизни