"Зенит" добился переноса кубкового матча с "Енисеем"

Матч 1/16 финала Кубка России "Енисей" — "Зенит" будет перенесен на 24 сентября. Игры этой стадии турнира были назначены на 25 и 26 сентября. Причиной переноса стало то, что "Зенит" 28 числа проведет встречу чемпионата России с "Локомотивом".

Из-за этого решения "Енисею" также пришлось скорректировать график. Матч ФНЛ против "СКА-Хабаровск" пройдет не 21, а 20 сентября.

"Я бы не хотел говорить про административный ресурс. Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский "Енисей" пошли на встречу. Мы за российский футбол", — заявил главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в комментарии sibnovosti.ru.

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