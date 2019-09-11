Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин высказался по поводу протестных акций в России. Ранее свою позицию по этому вопросу высказал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин, который поддержал протестующих.
"У нас свободная страна. Каждый говорит, что хочет. Но, допустим, я, если что-то захочу сказать, с плакатом на Тверскую не пойду. Представляете, какое это неудобство городу? Нужно всё перекрывать, охранять. Но если люди так считают - это их право.
Сейчас много возможностей. И социальные сети, и всё что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори", - приводит РБК слова Овечкина.
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