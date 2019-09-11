Бразильский теннисист получил дисквалификацию до конца жизни

Теннисист из Бразилии Диего Матос пожизненно отстранен от участия в спортивных мероприятиях. Его обвинил в участии в договорных матчах, сообщает Tennis Integrity Unit.
В 2018 году Матос принял участие как минимум в десяти договорных матчах на турнирах серии ITF (Международной федерации тенниса). Также он отказался сотрудничать со следствием, за что оштрафован на 125 тыс. долларов.
На данный момент он занимает 373-е место в рейтинге АТР в парном разряде. Лучший результат в одиночном - 580-е место в 2012 году.
Читайте также:
Сеул потребовал от Токио не использовать имперский флаг на ОИ-2020
Вратарь "Спартака" забросил шайбу в собственные ворота в овертайме
Комиссия УЕФА оценила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!