Бразильский теннисист получил дисквалификацию до конца жизни

Теннисист из Бразилии Диего Матос пожизненно отстранен от участия в спортивных мероприятиях. Его обвинил в участии в договорных матчах, сообщает Tennis Integrity Unit.

В 2018 году Матос принял участие как минимум в десяти договорных матчах на турнирах серии ITF (Международной федерации тенниса). Также он отказался сотрудничать со следствием, за что оштрафован на 125 тыс. долларов.

На данный момент он занимает 373-е место в рейтинге АТР в парном разряде. Лучший результат в одиночном - 580-е место в 2012 году.

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