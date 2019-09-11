Сеул потребовал от Токио не использовать имперский флаг на ОИ-2020

Министерство спорта Кореи направило жалобу в МОК по поводу использования флага "Восходящего солнца" на мероприятиях, связанных с Олимпиадой-2020. Корейцы отправили письмо лично президенту организации Томасу Баху, в котором объяснили историю знамени.
В жалобе указано, что символика использовалась во время вторжения Японии в азиатские страны. В Корее считают, что имперское знамя равноценно нацистской символике для европейцев.
"Использование флага "Восходящего солнца" на Олимпийских играх в Токио напрямую противоречит олимпийскому духу и ценности содействия миру во всем мире и любви к человечеству", — говорится в сообщении.
Флаг "Восходящего солнца" имеет красный круг и 16 солнечных лучей, что соответствует одному из названий Японии — "Страна Восходящего Солнца". В качестве военного знамени страны используется с 1850-х годов и по настоящее время.
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