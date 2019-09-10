Испания стала вторым полуфиналистом Кубка мира

Сборная Испании обыграла Польшу в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 90:78. В следующем раунде испанцы сыграют против победителя пары Австралия - Чехия.
В другой полуфинальной паре сыграют Аргентина и победитель пары США - Франция. Аргентинцы ранее победили сербов со счетом 97:87.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира, уступив Аргентине и Польше. Команда Сергея Базаревича победила Корею, Нигерию и Венесуэлу.
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