Испания стала вторым полуфиналистом Кубка мира

Сборная Испании обыграла Польшу в четвертьфинале Кубка мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 90:78. В следующем раунде испанцы сыграют против победителя пары Австралия - Чехия.

В другой полуфинальной паре сыграют Аргентина и победитель пары США - Франция. Аргентинцы ранее победили сербов со счетом 97:87.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка мира, уступив Аргентине и Польше. Команда Сергея Базаревича победила Корею, Нигерию и Венесуэлу.

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