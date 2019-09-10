Александр Емельяненко объявил о создании нового вида единоборств

Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о создании нового вида смешанных единоборств. Об этом скандальный спортсмен сообщил в обращении в Instagram.

"Первый раунд - по правилам К-1, где разрешены удары руками, ногами, локтями и коленями. Работа в стойке 5 минут.

Второй - по правилам борьбы. Работают со стойки, переводят в партер.

Третий раунд - бой по правилам MMA. Это добавит динамичности, зрелищности. Все бойцы смогут проявить свои качества. Мы уравниваем для всех правила.

Теперь надо найти людей, которым это будет интересно и организовать наш промоушен, чтобы бойцы не смотрели в сторону Америки", - заявил Емельяненко.

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