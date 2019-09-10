Черчесов прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что будет следить за дальнейшей карьерой Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболистов 17 сентября выпустят из колонии по УДО.

Кокорин в составе сборной России провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей. Мамаев 15 раз выходил в футболке национальной команды.

"Сейчас они выйдут и будут играть. Они такие же люди, как и все. Если футболист получает красную карточку, он пропускает две игры, после двух игр он может опять играть. Здесь то же самое. Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества, а там всё в их руках. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется.

Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать", - заявил Черчесов в интервью "России 24".

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