В "Химках" назвали сроки восстановления Шведа и Мозгова

Центровой "Химок" Тимофей Мозгов не сможет вовремя начать сезон. Он вернется в строй в конце октября - начале ноября, сообщает ТАСС.

Оба баскетболиста находятся с командой на сборах в Литве. Швед вернется в строй к началу сезона, то есть сможет выйти на паркет в первой игре 25 сентября.

Из-за травм Мозгов и Швед не смогли выступить в составе нациоанальной команды на Кубке мира, который проходит в эти дни в Китае.

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