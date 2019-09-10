В "Химках" назвали сроки восстановления Шведа и Мозгова

Центровой "Химок" Тимофей Мозгов не сможет вовремя начать сезон. Он вернется в строй в конце октября - начале ноября, сообщает ТАСС.
Оба баскетболиста находятся с командой на сборах в Литве. Швед вернется в строй к началу сезона, то есть сможет выйти на паркет в первой игре 25 сентября.
Из-за травм Мозгов и Швед не смогли выступить в составе нациоанальной команды на Кубке мира, который проходит в эти дни в Китае.
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