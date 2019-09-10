IAAF предоставила нейтральный статус 11-ти россиянам

Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 11-ти российским легкоатлетам, сообщает пресс-служба ВФЛА. На данный момент такое положение имеют 129 российских спортсменов.
В список легкоатлетов вошли:
Вышеназванные спортсмены могут принять участие в чемпионате мира в Дохе.
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