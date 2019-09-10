Гимнастка Солдатова пропустит чемпионат мира после падения в обморок

Гимнастка Александра Солдатова не примет участие в чемпионат мира. Турнир состоится в Баку с 12 по 22 сентября. Отказ от участия связан с проблемами со здоровьем спортсменки, сообщает ТАСС.
21-летняя Солдатова потеряла сознание на Кубке вызова в Португалии и не смогла выйти на финальные соревнования с булавами и лентой. Позже она заверила подписчиков в инстаграме, что чувствует себя хорошо.
На чемпионате мира Александру заменит Екатерина Селезнева. Солдатова является одним из лидеров сборной России. Ранее на чемпионате мира она завоевала три золотые медали.
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