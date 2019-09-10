Черчесов поставил оценку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в отборочных матчах Евро-2020 в сентябре. В сентябре команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

"Против Казахстана мы играли даже на более высоких скоростях, чем с Шотландией. Оцениваю результат на пять баллов: взяли 6 очков из 6. Теперь время проанализировать эти игры, работа тренера сборной заключается в том числе и в этом", - написал Черчесов в Instagram.

Сборная России одержала пятую подряд победу в отборе. В группе лидирует Бельгия со стопроцентным результатом (18 очков), следом идут россияне (15). На третьем месте Казахстан (7), на четвертом - Кипр (7), на пятом - Шотландия (6). Аутсайдер группы - Сан-Марино, у которого очков нет.

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