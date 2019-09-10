"Урал" готов пригласить Кокорина и Мамаева в команду

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не против подписать контракт с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. По его мнению, это будет сложно сделать из-за потенциально высокого спроса на игроков.
Мамаев и Кокорин 17 сентября выйдут на свободу по УДО. В мае они были приговорены к реальным срокам по статьям "Хулиганство" и "Побои". В октябре 2018 года футболисты приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.
"Если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними разговаривать. Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос. Если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть", — приводит "СЭ" слова Иванова.
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