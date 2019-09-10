Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что лидер команды Александр Логинов подписал контракт с организацией. Ранее стороны не могли договориться из-за разногласий по некоторым пунктам. Спортсмена не устраивало количество рекламных мест на экипировке.
Недовольство первоначальными условиями соглашения, помимо Логинова, выразили Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые ранее подписали контракты. По итогам минувшего сезона Логинов стал лучшим среди россиян в общем зачете Кубка мира, заняв в нем второе место. Также в активе биатлониста личное серебро чемпионата мира в Эстерсунде.
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