Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил травму на тренировке. По информации журналиста Тома Гулитти, россиянин после повреждения закричал от боли. Капитан покинул лед и отправился в раздевалку только в сопровождении товарищей по команде. По сообщению очевидцев, у него травма левой наги.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф "Каролине Харрикейнз" со счётом 3-4. В 2018 году "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии "Вегас Голден Найтс" со счётом 4-1.
Читайте также:
Белоруссия претендует на чемпионат Европы по легкой атлетике-2024
"Спартак" потерял вратаря Селихова на 7-8 месяцев
Месси, Роналду и Неймар лучшие в FIFA20
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Своими размышлениями о трагедии делится Андрей Караулов.