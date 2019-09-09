Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил травму на тренировке. По информации журналиста Тома Гулитти, россиянин после повреждения закричал от боли. Капитан покинул лед и отправился в раздевалку только в сопровождении товарищей по команде. По сообщению очевидцев, у него травма левой наги.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф "Каролине Харрикейнз" со счётом 3-4. В 2018 году "Вашингтон Кэпиталз" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии "Вегас Голден Найтс" со счётом 4-1.

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