Белоруссия претендует на чемпионат Европы по легкой атлетике-2024

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен заявил, что Белоруссия претендует на чемпионат Европы 2024 года. 9 и 10 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между командами Европы и США.
«Белоруссия находится в числе тех стран, которые претендуют на проведение чемпионата Европы. Мы обязательно вернемся. В перспективе нас ждёт очень интересная новость.
Мы с нетерпением ожидаем начала легкоатлетического матча Европа - США. Три с половиной года назад мы обсуждали с Александром Лукашенко идею проведения подобного матча, и он сразу же сказал да. И вот сегодня мы здесь.
В том, что касается спорта, я пытаюсь быть послом Белоруссии. Это действительно фантастическая страна, чудесный город. К сожалению, о ней не так много знают в мире. Спорт - отличная возможность дать людям больше информации о вашей стране", - приводит БелТА слова Хансена.
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