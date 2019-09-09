Экс-футболисту "Арсенала" запретили видеться с женой и сыном

Бывший футболист "Арсенала" и "Селтика" Энтони Стоукс получил предписание суда, в котором ему запретили связываться с бывшей женой и ребенком, сообщает Mirror.

31-летний нападающий отправлял Эйлиде Скотт сотни оскорбительных сообщений в день по WhatsApp и электронной почте. В них футболист называл свою бывшую девушку "шлюхой". Кроме того, Энтони часто появлялся по ночам у дома Эйлид. Форвард также досаждал матери девушки — Мэй Скотт — от которой требовал подробностей из жизни Эйлид.

У Энтони есть двухгодовалый сын от Эйлид, который проживает с матерью. В итоге суд на 4 года запретил Стоуксу появляться на улице, где проживает Эйлида с сыном, и каким-либо образом связываться с ними.

Стоукс начинал свою карьеру в лондонском "Арсенале" в 2005 году, однако за "канониров" он так и не провел ни одного матча, разъезжая по арендам. С 2010 по 2016 год выступал за "Селтик", где забил 58 голов в 135 матчах. С 2019 года является игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".

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