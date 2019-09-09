Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в декабре, скорее всего, завершит спортивную карьеру. Лига Bellator, в которой выступает россиянин, готовит прощальный бой Последнего Императора в Японии.
Глава Bellator Скотт Кокер начал переговоры с японской организацией Rizin Fighting Federation, сообщает инсайдер Джош Гросс. Соперником Емельяненко может стать американец Куинтон Джексон. Их бой может возглавить кард турнира, который планируется провести 29 декабря в Японии.
Емельяненко свой последний бой провел в рамках лиги Bellator 27 января и проиграл нокаутом Райану Бейдеру. Джексон известен тем, что дрался за чемпионский титул в полутяжелом весе в другой известной американской лиге UFC, но проиграл Форресту Гриффину.
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