КХЛ назвала лучших хоккеистов первой недели сезона

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата. Лучшим новичком признан нападающий Игорь Мартынов из минского "Динамо", который сделал 4 передачи в четырех играх.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), который в трех гостевых матчах одержавший две победы. Финский голкипер отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,30. Отрезок без пропущенных шайб составил 125 минут 07 секунд (лучший показатель недели).

Среди защитников лучшим стал Яков Рылов («Спартак»), набравший 3 (2+1) очка в четырёх матчах (в том числе трех гостевых).

Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен назван лучшим на своей позиции. В четырех матчах (в том числе трех гостевых) фин забросил 4 шайбы (лучший показатель недели) и отметился результативной передачей.

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