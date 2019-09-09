Шипулин рассказал, чем собирается заняться в Госдуме

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, чем собирается заняться в Госдуме. Бывший биатлонист выиграл довыборы в округе в Свердловской области, набрав 41,59 процента голосов.

"Мне кажется, об этом еще рано говорить — об инициативах, законопроектах. У меня опыта никакого не было, и первая задача — освоиться. Мое желание — попасть в комитет по спорту. Это тема, в которой я разбираюсь, есть намерения изменить систему", - заявил Шипулин в интервью znak.com.

Шипулин является олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Сочи. Также на его счету золото чемпионата мира.

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