Шипулин рассказал, чем собирается заняться в Госдуме

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, чем собирается заняться в Госдуме. Бывший биатлонист выиграл довыборы в округе в Свердловской области, набрав 41,59 процента голосов.
"Мне кажется, об этом еще рано говорить — об инициативах, законопроектах. У меня опыта никакого не было, и первая задача — освоиться. Мое желание — попасть в комитет по спорту. Это тема, в которой я разбираюсь, есть намерения изменить систему", - заявил Шипулин в интервью znak.com.
Шипулин является олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Сочи. Также на его счету золото чемпионата мира.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.