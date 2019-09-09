ЦСКА разгромил "Арарат" с хет-триком Нисимуры

ЦСКА в товарищеском матче обыграл московский "Арарат", который выступает в ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 6:0. Хет-трик сделал японский нападающий Такума Нисимура. По одному голу забили Максим Елеев, Константин Марадишвили и Лукас Сантос.

В воскресенье, 15 сентября, ЦСКА в гостях встретится с "Тамбовом" в поединке в 9-го тура РПЛ. Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице, имея 16 очков в активе.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — Арарат (Москва) — 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 — Нисимура, 20; 2:0 — Елеев, 22; 3:0 — Марадишвили, 28; 4:0 — Нисимура, 47 (с пенальти); 5:0 — Лукас Сантос, 63; 6:0 — Нисимура, 65 (6:0).

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