Гимнастка Солдатова, упавшая в обморок, рассказал о своем состоянии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о том, как чувствует себя. Спортсменка потеряла сознание во время выступлений на этапе Кубка мира в Португалии.

"Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этих соревнованиях. Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной всё отлично, чувствую себя прекрасно. Вышла на море. Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня вечером возвращаюсь в Москву. Всё отлично. Всех люблю и целую", — заявила Солдатова в Instagram.

Отметим, девушка вошла в состав сборной России на чемпионат мира. Турнир пройдет в Баку с 12 по 22 сентября.

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