Шипулин поблагодарил избирателей за поддержку

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал результаты выборов в Госдуму по своему округу. Олимпийский чемпион является кандидатом в депутаты в Свердловской области.
После обработки 99,77 процента бюллетеней спортсмен лидирует, набрав 41,57%. У его ближайшего преследователя Алексея Коровкина 24 процента голосов.
"Спасибо большое всем избирателям, которые проголосовали за меня. Позади большой объём работы. Ещё больше - впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Государственной думе. Моя задача - сделать всё возможное, чтобы это доверие оправдать.
Моя кампания, которая началась ещё в марте, получилась непростой. Но это был новый, абсолютно уникальный для меня опыт. Я близко познакомился регионом, с людьми, которые здесь живут. У меня впереди два года упорной работы, чтобы проявить себя в политике. Опыт работы в регионе показал, что есть большое количество проблем, которые необходимо решать.
Я отдаю себе отчёт, что не все в меня верят. За своё время в спорте я привык к тому, что ты должен постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к этому и в политике", - написал Шипулин в Instagram.
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