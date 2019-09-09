Сборную Казахстана в матче с Россией поддержат 500 болельщиков

Сборную Казахстана в матче с Россией поддержат около 500 болельщиков. По словам главы пресс-службы, обычно федерация покупает порядка 300 билетов на гостевые матчи, но в Калининграде будет больше фанатов.
Матч Россия - Казахстан состоится в Калининграде и начнется в 21.45 по московскому времени.
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