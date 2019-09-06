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Жирков вывел сборную России вперед в матче с Шотландией

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Сборная России вышла вперед в матче с Шотландией. На 59-й минуте гол забил Юрий Жирков. Он воспользовался передачей полузащитника Александра Головина из пределов штрафной площади.


Россия - Шотландия - 1:2. Гол Жиркова

Перед матчем сборная России занимала второе место в группе, набрав 9 очков в 4 матчах. В активе шотландцев было 6 очков.

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Темы футбол евро-2020 юрий жирков сборная россии по футболу
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