В Совфеде считают возможным провести Олимпиаду с Украиной

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что Россия в перспективе могла бы провести совместную Олимпиаду с Украиной. Он назвал хорошей идею президента Белоруссии Александра Лукашенко подать общую заявку Белоруссии с Россией или Украиной.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что в исторической перспективе произойдет нормализация отношений с Украиной, "потому что мы две части одного и того же народа".
"С учетом перспективы восстановления отношений с Украиной, о чем сказал российский президент, можно было бы говорить, если это позволит устав МОК, о проведении летней Олимпиады в трех странах - России, Белоруссии и Украине", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.