В Совфеде считают возможным провести Олимпиаду с Украиной

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что Россия в перспективе могла бы провести совместную Олимпиаду с Украиной. Он назвал хорошей идею президента Белоруссии Александра Лукашенко подать общую заявку Белоруссии с Россией или Украиной.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ отметил, что в исторической перспективе произойдет нормализация отношений с Украиной, "потому что мы две части одного и того же народа".

"С учетом перспективы восстановления отношений с Украиной, о чем сказал российский президент, можно было бы говорить, если это позволит устав МОК, о проведении летней Олимпиады в трех странах - России, Белоруссии и Украине", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Читайте также:

Четыре команды вышли в плей-офф Кубка мира по баскетболу

В РФС сообщили, когда состоится заседание по Мамаеву

"Ростов" продолжит выступать на "Ростов Арене"