В пятницу, 6 сентября стали известны четыре участника плей-офф Кубка мира по баскетболу. В следующий раунд вышли команды Аргентины, Польши, Сербии и Испании. Эти сборные идут на турнире без поражений.
Сборная России проиграла полякам и утратила шансы на выход в 1/4 финала. На счету нашей команды 6 очков, у Польши и Аргентины - по 8. Так как россияне проиграли обоим соперникам, лишились даже теоретических шансов. 8 сентября команда сыграет с Венесуэлой.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.