Четыре команды вышли в плей-офф Кубка мира по баскетболу

В пятницу, 6 сентября стали известны четыре участника плей-офф Кубка мира по баскетболу. В следующий раунд вышли команды Аргентины, Польши, Сербии и Испании. Эти сборные идут на турнире без поражений.

Сборная России проиграла полякам и утратила шансы на выход в 1/4 финала. На счету нашей команды 6 очков, у Польши и Аргентины - по 8. Так как россияне проиграли обоим соперникам, лишились даже теоретических шансов. 8 сентября команда сыграет с Венесуэлой.

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