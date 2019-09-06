Российский футбольный союз (РФС) назначит дату заседания по делу футболиста Павла Мамаева после его фактического освобождения. Сегодня суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство игрока об условно-досрочном освобождении. Решение вступит в силу 17 сентября.
"Если форс-мажора не будет, то 17 сентября игрок выйдет на свободу, и мы назначим дату. Планируем, что в зависимости от доступности арбитров и сторон в конце сентября проведем заседание", - заявили в РФС "РИА Новости".
Ранее "Краснодар" подал заявление в РФС по поводу расторжения контракта Мамаева. Футболист был приговоре судом к лишению свободы и с 8 октября 2018 года не находился в составе команды.
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