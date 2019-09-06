Гонка в Астрахани определит победителей сезона Can-Am X Race 2019

6-8 сентября в Астраханской области состоится третий этап крупнейшей серии соревнований на квадроциклах и мотовездеходах Can-Am X Race. Гонка пройдет также в статусе 4-ого этапа Кубка России по ралли-рейдам в категории Т3.

Первый этап Can-Am X Race 2019 состоялся в начале июня в Татарстане, затем караван участников переместился в Северо-Западную часть страны — второй этап прошёл 26-28 июля в Карелии. И вот теперь, "на сладкое", южный край — Астраханская область, места, хорошо знакомые всем поклонникам ралли-рейдов в России. Гонка в Астрахани определит не только победителей соревнования, но и всего сезона — финальному этапу Can-Am X Race присвоен повышенный коэффициент K=1,2. Те, кто не смог показать хороший результат на предыдущих этапах серии, смогут наверстать всё "здесь и сейчас". Здесь, среди степей и песков, многое будет зависеть от мастерства пилотирования, не менее важна внимательность и опыт штурмана, но всё решит слаженная работа команды.

Состязание состоится в шести классах. Участники на квадроциклах объединены в категорию ATV, группа SSV (мотовездеходы side-by-side) разбита техническими требованиями на 3 зачёта: SSV Standard, SSV Sport, SSV Super Sport. Для новичков ралли-рейдов создана категория Adventure, где дебютанты учатся читать дорожную книгу, работать с навигационным оборудованием, знакомятся с правилами спортивной дисциплины. В категории Абсолют соревнуются участники всех зачётных категорий (кроме Adventure), плюс — это единственный шанс для победителей и призёров прошлого года в группах SSV Super Sport и Абсолют получить кубок сезона 2019 (в других группах они выступают вне зачёта).

Торжественное открытие 3 этапа Can-Am X Race 2019 состоится на территории паркового ансамбля "Астраханского театра Оперы и Балета" в пятницу, 6 сентября. Спортсмены сюда приедут уже "горяченькие" — сразу после финиша на суперспецучастке. На следующий день, в субботу, 7 сентября, у экипажей ранний подъём и четыре спортивных спецучастка (СУ); в воскресенье ещё плюс два СУ. Суммарная протяжённость дистанции соревнования составит 562,83 км.

Чтобы проехать эти пятьсот с лишним километров, участники Can-Am X Race преодолели маршрут в четыре, а то и в пять раз длиннее. Познакомиться с астраханским песками, впервые вдохнуть особенный запах степи, почувствовать дух свободы, проехать по совершенно новому маршруту спешат участники из Омска, республики Коми, Свердловской области, Татарстана, Москвы и других регионов страны. На старт Can-Am X Race выйдут жители Казахстана, Украины, Беларуси и Литвы. Заявку на участие подали около сотни спортсменов. И каждый из них нацелен только на победу.

На Can-Am X Race пристальное внимание уделяется соблюдению правил безопасности. Техника, выходящая на старт гонки, должна соответствовать техническим требованиям серии, а экипировка спортсменов отвечать установленным нормам. Кроме этого на административных проверках все экипажи получают обязательное навигационное оборудование, позволяющее следить за передвижением спортсменов на трассе в режиме реального времени. В случае, если экипажу потребуется помощь, спортсмены смогут оперативно сообщить об этом в штаб соревнования.

Сезон 2019 — юбилейный для квадросерии Can-Am, гонке исполнилось десять лет. За это время её участниками стали порядка 600 поклонников ATV и SSV; именно здесь, на квадросерии Can-Am, делали свои первые шаги в ралли-рейдах победитель ралли Dakar 2017 Сергей Карякин, двукратный обладатель Кубка мира FIM по бахам Александр Максимов, пилот Фёдор Воробьёв, на данное время возглавляющий итоговую таблицу Кубка мира FIA по ралли-рейдам, и много других спортсменов, для которых квадроспорт стал частью жизни. Can-Am X Race — это не просто "гонка по пересечённой местности"; на три спортивных дня бивуак (базовый лагерь) превращается в маленькое дружное государство, где все равны и готовы помочь друг другу при первой же возможности. Это своя особенная атмосфера свободы и удовольствия, ради которой можно проехать и 3000 км. Организатор квадросерии Can-Am X Race — компания BRP.

Следить за результатами можно будет в режиме реального времени — на официальном сайте гонки www.canamxrace.ru будут опубликованы ссылки на онлайн-мониторинг.