"Ростов" продолжит выступать на "Ростов Арене"

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что "Ростов" продолжит выступления на стадионе "Ростов Арена". По его словам, все разногласия между клубом и управляющей компанией "Спорт-Ин" улажены.

"На самом деле никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, никакой катастрофической ситуации не было, были разногласия между футбольным клубом "Ростов" и "Спорт-Ин", они все улажены. Все оставшиеся домашние матчи "Ростов" продолжит играть на "Ростов-Арене", - заявил Аракелян в интервью ТАСС.

"Ростов" после восьми туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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