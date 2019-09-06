Кокорин и Мамаев выйдут из тюрьмы 17 сентября

Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев будут освобождены из колонии 17 сентября. В этот день в законную силу вступит решение по условно-досрочному освобождению футболистов.
Сегодня суд в Белгородской области удовлетворил прошение об УДО. Ранее стало известно, что обвинение не будет оспаривать решение судей.
"Кокориных и Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по УДО, которое сегодня было принято. На обжалование есть 10 дней", - сообщила адвокат Татьяна Стукалова.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.