Кокорин и Мамаев выйдут из тюрьмы 17 сентября

Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев будут освобождены из колонии 17 сентября. В этот день в законную силу вступит решение по условно-досрочному освобождению футболистов.

Сегодня суд в Белгородской области удовлетворил прошение об УДО. Ранее стало известно, что обвинение не будет оспаривать решение судей.

"Кокориных и Мамаева должны выпустить 17 сентября, потому что в этот день вступает в силу решение по УДО, которое сегодня было принято. На обжалование есть 10 дней", - сообщила адвокат Татьяна Стукалова.

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