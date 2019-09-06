Определились участницы финала US Open

На US Open стали известны участницы финала. Первой финалисткой стала американка Серена Уильямс. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину — 6:3, 6:1.
Ее соперницей станет канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Она в полуфинале обыграла швейцарка Белинда Бенчич — 7:6 (7:3), 7:5.
Ранее Андрееску ни разу не проходила на турнирах "Большого шлема" дальше второго раунда. Уильямс сыграет в своем десятом финале на US Open. В девяти предыдущих на ее счету шесть побед.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.