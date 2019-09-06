Мама Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Светлана Кокорина, мама Александра и Кирилла Кокориных, эмоционально отреагировала на освобождение сыновей из колонии. Сегодня суд удовлетворил прошение об УДО братьев, а также футболиста Павла Мамаева.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади", - заявил Светлана в комментарии Sport24.

Кокориных и Мамаева выпустят на свободу через 10 дней, после вступления решения суда в законную силу.

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