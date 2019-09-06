Мама Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Светлана Кокорина, мама Александра и Кирилла Кокориных, эмоционально отреагировала на освобождение сыновей из колонии. Сегодня суд удовлетворил прошение об УДО братьев, а также футболиста Павла Мамаева.
"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади", - заявил Светлана в комментарии Sport24.
Кокориных и Мамаева выпустят на свободу через 10 дней, после вступления решения суда в законную силу.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.