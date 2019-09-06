Нурмагомедов разделся догола на взвешивании перед боем с Порье

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели взвешивание перед боем за звание чемпиона UFC в легком весе. Оба спортсмена вложились в нормы весовой категории.
Первым на весы встал россиянин. Для того, чтобы уложиться в вес, россиянину пришлось раздеться догола. Он показал результат 70,3 кг.
Соперник Нурмагомедова показал те же цифры. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.