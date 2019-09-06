Нурмагомедов разделся догола на взвешивании перед боем с Порье

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели взвешивание перед боем за звание чемпиона UFC в легком весе. Оба спортсмена вложились в нормы весовой категории.



Взвешивание Нурмагомедова

Первым на весы встал россиянин. Для того, чтобы уложиться в вес, россиянину пришлось раздеться догола. Он показал результат 70,3 кг.

Соперник Нурмагомедова показал те же цифры. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.

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