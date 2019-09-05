Определились все участники топ-16 Кубка мира по баскетболу

В четверг завершился первый групповой этап Кубка мира по баскетболу. Сборная России сыграет в группе с Польшей, Аргентиной и Венесуэлой.

С аргентинцами россияне уже сыграли, уступив со счетом 61:69. Матч против поляков состоится 6 сентября, против венесуэльцев 8 сентября.

Все участники 2-го группового этапа Кубка мира

группа K: Польша, Аргентина, Венесуэла, Россия,

группа J: Сербия, Испания, Италия, Пуэрто-Рико,

группа K: США, Бразилия, Чехия, Греция,

группа L: Австралия, Франция, Доминиканская Республика, Литва.

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