Клопп проснулся в гараже после празднования в "Боруссии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о том, как отметил один из успехов дортмундской "Боруссии". Он возглавлял немецкую команду с 2008 по 2015 год.
"Да, я действительно проснулся на грузовике в гараже. Один. Это помню, но не знаю, что было до этого", — приводит ESPN слова Клоппа.
Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с командой из Дортмунда немецкий специалист завоевал два титула Бундеслиги (2011, 2012), а также выиграл Кубок Германии (2012) и два Суперкубка страны (2013, 2014).
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