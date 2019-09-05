Клопп проснулся в гараже после празднования в "Боруссии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о том, как отметил один из успехов дортмундской "Боруссии". Он возглавлял немецкую команду с 2008 по 2015 год.

"Да, я действительно проснулся на грузовике в гараже. Один. Это помню, но не знаю, что было до этого", — приводит ESPN слова Клоппа.

Клопп возглавлял "Боруссию" с 2008 по 2015 год. Вместе с командой из Дортмунда немецкий специалист завоевал два титула Бундеслиги (2011, 2012), а также выиграл Кубок Германии (2012) и два Суперкубка страны (2013, 2014).

Читайте также:

ФИБА представила превью матча Россия - Польша на Кубке мира

Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины

Матч "Спартак" - "Зенит" посмотрели около 4 млн телезрителей