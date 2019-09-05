ФИБА представила превью матча Россия - Польша на Кубке мира

Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила видеопревью матча Россия - Польша во втором групповом этапе Кубка мира. Игра состоится 6 сентября в Фошане.
России в этой игре нужна только победа. Поражение лишит команду шансов на выход в полуфинал.
Также в группе с Россией и Польшей выступают Венесуэла и Аргентина. С аргентинцами россияне уже сыграли, уступив со счетом 61:69. Матч против венесуэльцев состоится 8 сентября.
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