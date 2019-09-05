Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что не знает, встретится ли с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. У хоккеистов противоположные взгляды на политику.

Панарин высказался с критикой российских властей. Капитан "Кэпиталз" всегда поддерживал политический курс Москвы. В 2018 году он вошел в Putin Team.

"Не то чтобы мы с Александром на связи (смеется). Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли. Я видел его высказывания. Он тоже молодец, нейтрально все достаточно сказал. У него есть свое мнение", - заявил Панарин в интервью "СЭ".

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