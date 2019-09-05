Глушаков извинился перед футболистами "Спартака"

Экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками красно-белых. Ранее он был отстранен от тренировок с командой. После отставки итальянского тренера игрок вернулся к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "Фратрия" заявило, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи. Перед всеми людьми, которым события из моей жизни доставили неприятные эмоции. Хочется, чтобы весь этот мрак остался в прошлом", - приводит "Чемпионат" слова Глушакова.
Позже Глушаков подписал контракт с "Ахматом". Соглашение со "Спартаком" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Читайте также:
Футболиста "Кристал Пэлас" могут наказать за укус соперника
Названы претенденты на попадание в сборную года ФИФА
Владелец "Майами" пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана "Дориан"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.