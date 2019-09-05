Глушаков извинился перед футболистами "Спартака"

Экс-хавбек "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками красно-белых. Ранее он был отстранен от тренировок с командой. После отставки итальянского тренера игрок вернулся к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков "Фратрия" заявило, что Глушаков не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.

Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи. Перед всеми людьми, которым события из моей жизни доставили неприятные эмоции. Хочется, чтобы весь этот мрак остался в прошлом", - приводит "Чемпионат" слова Глушакова.

Позже Глушаков подписал контракт с "Ахматом". Соглашение со "Спартаком" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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