Определены потенциальные соперники Медведева по финалу US Open

На US Open определилась вторая полуфинальная пара. Путевку в финал турнира разыграют испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини, который впервые забрался так далеко по сетке турнира "Большого шлема".

Ранее в полуфинал вышли россиянин Даннил Медведев и болгарин Григор Димитров. Этот матч состоится 6 сентября, начало в 23.00 по Москве.

В женском турнире в полуфиналах встретятся:

Бьянка Андрееску (Канада) - Белинда Бенчич (Швейцария)

Элина Свитолина (Украина) - Серена Уидьямс (США)

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