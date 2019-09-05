На US Open определилась вторая полуфинальная пара. Путевку в финал турнира разыграют испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини, который впервые забрался так далеко по сетке турнира "Большого шлема".
Ранее в полуфинал вышли россиянин Даннил Медведев и болгарин Григор Димитров. Этот матч состоится 6 сентября, начало в 23.00 по Москве.
В женском турнире в полуфиналах встретятся:
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