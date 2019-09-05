Ледовую арену в Екатеринбурге начнут строить в сентябре

Новая ледовая арена в Екатеринбурге будет построена до 2022 года. До конца недели планируется получить разрешение на строительство. Многофункциональный центр будет возведен на месте снесенной ранее телебашни.

Об этом ТАСС сообщил президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын. Стоимость строительства составит 140 млн евро. Согласно представленной концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол.

Недостроенную 220-метровую телебашню снесли 24 марта. Она была расположена в центре города и являлась одним из самых известных объектов областного центра. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.

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