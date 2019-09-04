19-летняя футболистка Кобзева умерла во время тренировки по ММА

Футболистка "Подольчанки" Полина Кобзева скончалась во время тренировки. 19-летняя девушка в этот момент занималась не футболом, а занятием по ММА. Несчастный случай произошел 31 августа. Причиной смерти спортсменки стал сердечный приступ, сообщает пресс-служба РФС.

Кобзева, кроме футбола, увлекалась смешанными единоборствами. Спортсменка не тренировалась с "Подольчанкой" уже два месяца.

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