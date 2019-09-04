"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России

НХЛ в России с нового сезона будет транслировать видеосервис "Яндекса". Игры будут показаны бесплатно, сообщает пресс-служба лиги. Регулярный чемпионат и Кубок Стэнли можно посмотреть из любой точки. Кроме того, у болельщиков появится возможность общаться в чате.

В предыдущие три сезона матчи транслировались на Eurosport. Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли.

Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.

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