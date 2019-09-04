"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России

НХЛ в России с нового сезона будет транслировать видеосервис "Яндекса". Игры будут показаны бесплатно, сообщает пресс-служба лиги. Регулярный чемпионат и Кубок Стэнли можно посмотреть из любой точки. Кроме того, у болельщиков появится возможность общаться в чате.
В предыдущие три сезона матчи транслировались на Eurosport. Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли.
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Читайте также:
В сборной России недовольны судейством матча с Аргентиной
Медведева верит в победу Медведева на US Open
Россия проиграла Аргентине на Кубке мира и узнала следующих соперников
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.