Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко раскритиковал судей после матча Кубка мира Россия - Аргентина (61:69). Функционер отметил, что баскетболисты сами виноваты в поражении, но судейство игры было на низком уровне.
"На чемпионате мира не может быть судейства такого уровня в определенных моментах. Еще раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может судья становится героем матча и участвовать во всех эпизодах, такое недопустимо", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Кириленко.
Россияне вышли в следующий раунд, набрав 5 очков. Во втором групповом этапе команда сыграет с Польшей и Венесуэлой. Матчи состоятся 6 и 8 сентября.
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