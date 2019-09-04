Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала теннисиста Даниила Медведева на US Open. Девушка поддержала своего однофамильца с победой над швейцарцем Стэном Вавринкой.
Медведев вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Григором Димитровым. Матч состоится в пятницу, 6 сентября.
"Поздравляю Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио", - написала Медведева в Twitter.
Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Спортсменка стала послом России на летней Олимпиаде-2020 в Токио.
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