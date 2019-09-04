Россия проиграла Аргентине на Кубке мира и узнала следующих соперников

Сборная России по баскетболу уступила Аргентине в матче первого раунда Кубка мира - 61:69. Первая четверть завершилась в пользу команды Базаревича (17:12), вторую и третью выиграл соперники (27:16 и 14:7). Рывок россиян в последней десятиминутке (21:16) не помог нашей команде.

Россия вместе с Аргентиной вышла во второй групповой раунд турнира. Соперниками станут команды Польши и Венесуэлы. При этом сборные вышли в следующий этап уже с багажом очков: у поляков и аргентинцев по 6, у россиян и венесуэльцев - по 5.

6 сентября Россия сыграет с Польшей, 8 сентября - с Венесуэлой. Две команды из группы выйдут в четвертьфинал.

Читайте также:

Сборная России отправилась на матч отбора Евро-2020 в Глазго

Главный тренер сборной России возглавил питерский "Зенит"

Олимпийская чемпионка Хоркина ждет второго ребенка