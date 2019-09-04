Женская сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы встретится с командой Италии. Игра состоится 4 сентября на арене в польском городе Лодзь и начнется в 19.00.
Россиянки в 1/8 финала в четырех сетах обыграли Бельгию. Италия победила Словакию в трех сетах.
В других четвертьфиналах встретятся Сербия - Болгария, Турция - Голландия, Польша Германия. В случае успеха россиянки встретятся с лучшей командой из пары Сербия/Болгария.
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