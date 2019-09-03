Пресс-служба UFC опубликовала в сети видеоролик с подборкой лучших побед Хабиба Нурмагомедова в ММА. В хит-парад вошли бои как в американском промоушене, так и в российской лиг ProFC.
Всего продемонстрировано семь побед над такими соперниками:
На счету Хабиба 27 побед без поражений. 28-й бой он проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником Хабиба станет американец Дастин Порье. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.
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