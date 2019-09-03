UFC опубликовал подборку лучших побед Хабиба Нурмагомедова

Пресс-служба UFC опубликовала в сети видеоролик с подборкой лучших побед Хабиба Нурмагомедова в ММА. В хит-парад вошли бои как в американском промоушене, так и в российской лиг ProFC.



Лучшие победы Хабиба

Всего продемонстрировано семь побед над такими соперниками:

Майкл Джонсон,

Тиагу Таварес,

Каджик Абаджян,

Даррел Хорчер,

Хамиз Мамедов,

Камал Шалорус,

Конор Макгрегор.

На счету Хабиба 27 побед без поражений. 28-й бой он проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником Хабиба станет американец Дастин Порье. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе.