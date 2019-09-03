Сборная США по баскетболу победила Турцию в матче первого группового турнира Кубка мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 93:92.
Самым результативным игроком встречи стал турок Эрсан Ильясова, набравший 23 очка. В составе американской команды 15 очков заработал Крис Миддлтон.
Сборная США обеспечила выход в следующий этап турнира. Команда далее сыграет с Бразилией, а также победителем пары Греция - Новая Зеландия. Еще один участник этого квартета во втором групповом турнире определится в паре Турция - Чехия.
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