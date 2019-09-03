Денис Пак отказался участвовать в заседании по УДО Кокорина и Мамаева

Глава департамента Минпромторга Денис Пак не будет участвовать в заседании суда по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания состоятся 6 сентября в Алексеевском районном суде Белгородской области.

По словам адвоката Пака Натальи Шляхтиной, участие в судебных заседаниях по вопросам УДО является правом потерпевшего. Сторона чиновника не видит необходимости его реализовывать.

За две драки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от 1 года 5 месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до 1 года 6 месяцев колонии (братья Кокорины). Мамаев и Кокорины отбывают наказание в колонии №4 города Алексеевка Белгородской области.

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